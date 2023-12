Un corso di fotografia alle terze medie di Ceriale

Ceriale. Il prof. Tavaroli con l’aiuto tecnico del segretario del Circolo Fotografico San Giorgio Bfi-Ilfiap, il signor Dino Gravano, ha avviato, con la collaborazione della prof.ssa di Arte Manuela Bertolino e sotto la direzione del dirigente dott. Andrea Rossato, un nuovo progetto di alfabetizzazione fotografica nell’era digitale diretto alle terze medie dell’Istituto Comprensivo Val Varatella, sez. di Ceriale.

Nell’aula magna “Carbonetto” ha preso felicemente il via il ciclo di incontri teorico- pratici con una lezione multidisciplinare dal titolo “Adolescenza e fotografia” in cui il professore ha dato un piccolo saggio della sua esperienza come docente e fotografo. Le allieve e gli allievi di tre classi, gradualmente coinvolti e partecipi, hanno mostrato infine il loro gradimento per quasi due ore di spunti, episodi, narrativi, informazioni scientifiche e belle fotografie, con una proficua discussione e tanti feedback positivi.

