Una serata amarcord per la classe 1968 dei “ragazzi” di Porto Venere, Le Grazie e Fezzano

Grande rimpatriata e tanti momenti “amarcord” l’altra sera all’Hotel ristorante della Baia a Le Grazie. La classe 1968, che quest’anno festeggia i suoi primi 55 anni, si è infatti ritrovata dopo cinque anni (un’iniziativa simile era stata fatta anche per i 50) per ricordare gli anni della gioventù trascorsa insieme sui banchi di scuola e al paese. Quest’anno i partecipanti non erano numerosissimi, ma c’è fiducia in un numero più alto per la prossima rimpatriata, quella dei 60 anni.

L’obiettivo, è quello di rimanere in contatto per potersi riabbracciare di nuovo e avere l’allegria: “Niente rimpianti e poca nostalgia”.

