A Rocchetta di Cengio l’albero di Natale nel segno della zucca

Cengio. Aspettando le feste natalizie nel borgo della zucca, oggi, domenica 3 dicembre, a Rocchetta di Cengio sarà inaugurato e “acceso” l’albero di Natale con le zucche.

L’iniziativa riguarda la collocazione sulla facciata dell’ex oratorio San Grato, di riproduzione di piccole zucche in legno. Su ognuna sono riportati i cognomi delle oltre cento famiglie residenti nel piccolo borgo e i cognomi delle persone che da anni fanno parte della comunità della zucca di Rocchetta. Comunità attiva sul territorio non solo per la valorizzazione della cucurbita ma anche sull’attività di difesa della biodiversità come ad esempio, il Moco delle Valli della Bormida, le antiche varietà di mele, il Gelso e l’aglio Orsino.

