A tu per tu con il branco di lupi: l’incontro ravvicinato e l’inchino al “Re dei Boschi”

Liguria. E’ la classica giornata di fine novembre, è ho appena finito il turno in redazione. Il tempo è magnifico: freschetto, aria tersa, con un bel sole che nonostante l’inverno alle porte è ancora capace di scaldare. Pure troppo, forse. Decido quindi di uscire con il cane, il mio caro e fidato Bacco, che da ore aspetta con ansia e gioia instancabile questo rito che si rinnova ogni giorno.

Qualche minuto di strada, e imbocchiamo il sentiero – quasi nascosto tra le case – che nel giro di pochi metri ci porta in mezzo ai monti. Un tragitto che facciamo praticamente tutti i giorni: è l’unica strada che ci permette di raggiungere quel fazzoletto di bosco comprato insieme alla casa, e che è diventato il nostro angolo di gioco, esplorazione e relax. Sembra una giornata ordinaria e mentre percorriamo i primi metri tra le pietre e gli alberi niente fa presagire che no, quella di oggi non sarà una passeggiata come tutte le altre.

» leggi tutto su www.ivg.it