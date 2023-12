“Complimenti al nostro Francesco Bruzzoni, giovane studente coraggioso che oggi è stato insignito del Premio Samaritano 2023 a Petrignano di Assisi- annuncia dalla sua pagina social Cosimo Maria Ferri dando la bella notizia. “Il prestigioso riconoscimento premia ogni anno le persone che si sono distinte con atti di estremo altruismo prestando soccorso e solidarietà sulle strade del mondo – ricorda Ferri -A maggio, quando il bus carico di studenti diretto da Pontremoli a Zeri precipitò in una scarpata (ne avevamo parlato qui), Francesco non ha esitato un istante a soccorrere e mettere in salvo i compagni in difficoltà. Ragazzo valoroso, bravo Francesco. Siamo orgogliosi di te”.

L’articolo Bus precipitato in Lunigiana, Francesco soccorse i suoi compagni: riceve ad Assisi il Premio Samaritano proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com