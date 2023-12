Calcio, Baia Alassio batte Vadino. Sardo: “Belli prima, concreti dopo. Mercato? Arrivano Praino ed Esposito”

Albenga. “Primo tempo belli, secondo tempo concreti“. Semplice ma molto chiaro il riassunto della partita di mister Enrico Sardo che, in virtù della rete segnata da Simone Perrier, riesce a battere il Vadino espugnando l’Annibale Riva. Ora la Baia Alassio ha riagganciato la vetta e attende il Millesimo, impegnato oggi in casa dell’Andora.

Il tecnico è assolutamente contento del percorso di miglioramento dei suoi ragazzi: “La squadra ha la dote di sapersi adattare ad ogni situazione. Per noi è un grande punto di vantaggio. Siamo molto contenti della prestazione e della posizione di classifica che rispecchia quello che abbiamo fatto fino ad adesso. La sconfitta di Millesimo ci ha dato forza. Ce la siamo giocata e siamo arrivati al martedì con la convinzione che possiamo giocarci le nostre carte per questo campionato fino alla fine. Non siamo partiti per vincere però siamo lì, quindi ci proviamo“.

