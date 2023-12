Città di Savona, l’analisi della dirigenza: “Siamo contenti, ci abbiamo creduto fino all’ultimo. Mercato? Sicuramente qualcosa ci sarà”

Savona. Un pareggio che permette al Città di Savona di mantenere il primato solitario con un pizzico rammarico per le chance non sfruttate nel finale. È questa in estrema sintesi l’analisi del presidente Enrico Santucci, del direttore generale Fabrizio Pongilione e di Massimo Piperissa, intervistati al termine del derby terminato 0-0 contro l’Albissole.

“Il pari nel primo tempo sarebbe stato risultato più che buono – ha esordito il numero uno dei biancoblù -, ma nel secondo tempo no. Forse alla fine è il risultato più giusto perchè abbiamo giocato un tempo per uno, se però fosse entrata la rovesciata di Palumbo… Comunque siamo contenti così. Oggi era presente un grandissimo pubblico, è stato un grande spot per la categoria. Questo è il calcio, grande divertimento, tensione e grandi emozioni”.

