Domenica soleggiata ma è solo una tregua, in arrivo freddo e una nuova perturbazione

Dopo le piogge della serata di ieri la prima domenica di dicembre è all’insegna di cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in diminuzione per la presenza di un flusso secco e freddo settentrionale. Arpal segnala venti forti venti forti settentrionali con mareggiate residue in mattinata e in calo nelle ore pomeridiane. Domani, lunedì, il cielo tornerà però ad essere nuvoloso o molto nuvoloso per l’arrivo di una nuova perturbazione che in serata potrebbe portare nuove precipitazioni e temperature in netta diminuzione. Un quadro che dovrebbe proseguire anche martedì mentre mercoledì potrebbero esserci nuove schiarite.

