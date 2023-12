Eccidio dell’Olivetta, la commemorazione a Portofino per non dimenticare la strage nazifascista

Genova. Si è celebrata questa mattina, domenica 3 dicembre, la cerimonia di commemorazione dell’eccidio dell’Olivetta, a Portofino. Al termine della messa in suffragio celebrata da don Alessandro Giosso, le autorità presenti hanno raggiunto in battello la spiaggia nel luogo in cui 79 anni fa avvenne la fucilazione di ventidue prigionieri politici.

Dopo la deposizione delle corone di rose davanti alla lapide in memoria delle vittime, le celebrazioni sono poi proseguite in Piazzetta, sulle note della Filarmonica musicale “Cristoforo Colombo” di Santa Margherita Ligure, dove hanno preso la parola il Vice Sindaco, Giorgio D’Alia, e la consigliera Metropolitana della Città di Genova, Laura Repetto.

