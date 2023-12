Gli artisti cattolici e le Cinque Terre

La penultima mostra collettiva del 2023 dell’Unione cattolica artisti italiani della Spezia è all’insegna della bellezza paesaggistica delle Cinque Terre. Sino al 13 dicembre, nella sede del circolo culturale “Angiolo Del Santo” di via Don Minzoni 62 alla Spezia, sono esposti gli omaggi pittorici a Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso di Rossella Balsano,Guido Barbagli, Pino Busanelli, Andrea De Pasquale, Umberta Forti, Ombretta Franco, Giuliana Garbusi, Anna Maria Giarrizzo, Enrico Imberciadori, MarioMaddaluno, Marisa Marino, Sergio Maucci, Pier Luigi Morelli, Graziella Mori, Marina Passaro, Malia Pescara Di Diana, Maria Luisa Petri, Mirella Raggi, Anna Maria Russo, Rosa Maria Santarelli, Nicol Squillaci e Maria Rosa Taliercio. Ospite con le sue ceramiche raku è l’artista Michela Decorato. Le tipicità dei suggestivi borghi, uniti dall’incomparabile cornice del mare, hanno ispirato pittrici e pittori, capaci di comporre con le loro variopinte tavolozze i luminosi profili di un vero e proprio “unicum” territoriale, ammirato da visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Più che appropriato, quanto a visitatori, è il richiamo al pittore fiorentino Telemaco Signorini, la cui tela “Il rio a Riomaggiore (1899)” è proposta nella locandina della gradevole esposizione dell’associazione spezzina. Il celebre esponente del movimento macchiaiolo, infatti, a Riomaggiore soggiornò più volte, per periodi diversi, soprattutto tra il 1881 e il 1899, testimoniando con dipinti e lavori grafici una vera e propria passione per il borgo delle Cinque Terre, che aveva scoperto con i colleghi Cristiano Banti e Vincenzo Cabianca nel 1860, in occasione di una visita al Golfo dei Poeti. Riomaggiore rappresentò per Signorini un vero e proprio colpo di fulmine, testimoniato da tele di assoluto pregio. La mostra è visitabile il mercoledì e il sabato, dalle 17 alle 18.30. Le farà poi seguito, da lunedì 18 dicembre, la rassegna natalizia “Inno alla vita”, ultima dell’anno, che sarà inaugurata dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti.

L’articolo La danza sportiva verso il sogno Olimpico. Il Coni incontra Italian Star Ballet proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com