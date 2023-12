Haven: sub muore per visitare il relitto della nave

Si allunga l’elenco dei sub morti per visitare il relitto della Haven, nel mare di Arenzano. Poco prima di mezzogiorno l’ennesina tragedia. Vano l’intervento del 118 con l’automedica Golf 4 e della Croce Verde di Sestri Ponente. Il sub, di cui al momento si ignorano le generalità, era ormai privo di vita. Sul posto i sommozzatori dei Vigili del fuoco e guardia costiera.

Saranno le testimonianza dei compagni di immersine a dare indicazioni se il sub è stato colto da un malore fatale in immersione o se sia risalito senza rispettare le tabelle Odaglia che stabiliscono i tempi di risalita in rapporto alla profondità. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrà stabilire se effettuare l’autopsia per capire le esatte cause del decesso. L’attraezzatura è stata sequestrata per verificare la presenza di eventuali guasti.

» leggi tutto su www.levantenews.it