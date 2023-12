Il raid notturno del cimitero per rubare il rame dalle tombe: sorpresi con i cacciavite in mano

Savona. Il piano era molto semplice: dovevano introdursi nel cimitero, di notte, e rimuovere e portar via i vari arredi in rame delle tombe di famiglia presenti e probabilmente già ‘notate’ nei giorni precedenti. Ma qualcosa è andato storto, e i tre predoni sono stati beccati e portati in caserma.

Questo è quanto è successo la notte tra giovedì e venerdì presso il piccolo cimitero di Piana Crixia, in provincia di Savona. Un residente, però, insospettito per la presenza di alcuni fasci di luce provenienti dal camposanto, infatti ha allertato i carabinieri che hanno immediatamente inviato un equipaggio in loco.

