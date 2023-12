Imprenditrice genovese vince il prestigioso We Awards del Sole24ore per i valori inclusivi della sua azienda

Milano. In occasione della prestigiosa serata di gala Ispirare il futuro tenutasi giovedì 30 novembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber, TWOW, è orgogliosa di annunciare che la nostra fondatrice e CEO, Emanuela Genovesi, è stata premiata con il riconoscimento WE Award – Women Excellence. Questo premio, parte del progetto internazionale “Women at the Top” organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con il Financial Times e con la media partnership di Sky TG24, celebra le donne che si sono distinte nel mondo del business, dell’innovazione, del non profit e a livello internazionale.

Il WE Award 2023 riconosce le donne che hanno ottenuto risultati significativi sia professionalmente sia nel servizio del bene comune. La nostra CEO è stata premiata nella categoria Business, un tributo alla sua visione imprenditoriale e al suo impegno nell’aver creato un ambiente di lavoro dinamico e inclusivo in TWOW.

