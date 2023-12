La danza sportiva verso il sogno Olimpico: il Coni incontra Italian Star Ballet. Si è svolto ieri, 30 novembre, presso la sede della Federazione Italiana Danza Sportiva allo Stadio Olimpico di Roma. Presenti il Vice Presidente Vicario del Coni Silvia Salis, il Presidente della FIDS dott.ssa Laura Lunetta e gli organizzatori Alessandro D’Asaro e Edilio Pagano. Un incontro proficuo tra il mondo dello sport e quello della danza, visti i risultati dell’evento nazionale “Italian Star Ballet” svolto a fine ottobre al Palamariotti della Spezia.

La vicepresidente Silvia Salis, alla quale è stato consegnato il prestigioso premio “Dance Sport Awards”, ha espresso grande soddisfazione e si è congratulata con gli organizzatori. Italian star Ballet è infatti una delle manifestazioni sportive più partecipate nel panorama italiano, con oltre 3000 atleti provenienti da tutte le regioni italiane.“L’intera organizzazione, ha dichiarato Alessandro D’Asaro desidera ringraziare Silvia Salis e Laura Lunetta per il grande interesse e l’attenzione dimostrata per Italian Star Ballet e per il continuo supporto alla danza sportiva”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com