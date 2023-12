Lo sciopero della sanità si annuncia massiccio, martedì saranno ventiquattro ore di protesta

Sciopero nazionale in Italia e anche alla Spezia da parte dei medici e dei dirigenti del Sistema sanitario nazionale il 5 dicembre, per 24 ore. A proclamare questa prima giornata di astensione dal lavoro sono i sindacati Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, per protestare contro la manovra economica 2024. “Le misure contenute nella legge di bilancio in discussione al Senato – dichiarano in una nota Pierino Di Silverio, Segretario Nazionale Anaao Assomed, e Guido Quici, Presidente Cimo-Fesmed – non sono in grado né di risollevare il Servizio sanitario nazionale dalla grave crisi in cui si trova né di soddisfare le richieste della categoria che rappresentiamo. Dalla manovra ci saremmo aspettati un intervento sull’indennità di specificità medica e sanitaria per garantire un aumento degli stipendi di tutti i dirigenti e frenare dunque la fuga dei professionisti verso l’estero e il privato, e invece si è deciso di aumentare le retribuzioni delle prestazioni aggiuntive per abbattere le liste d’attesa, misura che è destinata a non produrre risultati concreti. Ci saremmo aspettati uno sblocco, anche parziale, del tetto alla spesa per il personale sanitario e un piano straordinario di assunzioni, e invece nessuno ne fa nemmeno cenno. Ci saremmo aspettati risorse adeguate per il rinnovo dei contratti, e invece scopriamo che i 2,3 miliardi previsti sono messi a disposizione per l’intero comparto sanità, quindi briciole per tutti”.

Pertanto ai sensi della legge n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni Asl 5 informa la cittadinanza che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto che in quella giornata naao Assomed e Cimo-Fesmed hanno proclamato lo sciopero nazionale di 24 ore del personale appartenente alla Dirigenza del Sistema sanitario nazionale e delle strutture che intrattengono un rapporto di convenzione e/o di accreditamento con il Sistema sanitario nazionale, nonché i Medici Specializzandi assunti ai sensi dell’art. 1, comma 547 della legge 145/2018. Dal canto proprio Nursing Up ha proclamato lo sciopero nazionale (sempre di 24 ore) da parte degli infermieri e di tutto il personale sanitario non medico afferenti alle qualifiche del Comparto Sanità (per i servizi organizzati in turni l’astensione sarà da inizio primo turno a fine dell’ultimo turno della giornata). L’azienda sanitaria locale fa sapere che assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, ma a causa delle tante categorie sanitarie coinvolte è plausibile che lo sciopero sia massiccio e che possano esserci dei disagi.

