Menzogna e sortilegio

Pubblichiamo l’ultimo appuntamento con la rubrica “Materia facoltativa” dello storico dell’arte Piero Donati ed ex curatore della provincia spezzina per conto della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Liguria. Dieci anni di interventi pubblicati con piacere e orgoglio da Città della Spezia che restano a disposizione di chiunque voglia conoscere in profondo la storia dell’arte del nostro territorio. Segue la replica con cui Donati fa chiarezza su fatti più vicini nel tempo ma altrettanto importanti rispondendo a una nota stampa ospitata nei giorni scorsi su questo giornale.

“Prendo a prestito il titolo del romanzo d’esordio di Elsa Morante per commentare il comunicato che l’Associazione Firmafede ha diramato il 29 novembre scorso tramite i mezzi d’informazione – che l’hanno riportato acriticamente – per ricordare il ventennale della sua nascita, coincidente, a detta dell’estensore del comunicato, con la nascita della sezione sarzanese del Museo Diocesano.

