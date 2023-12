Mucherino in mostra al Noorm Space

Antonio Mucherino “Daimon – One night event”. Giovedì 7 dicembre nei locali del Noorm Space di Via della Canonica alla Spezia, espone l’artista, casertano di nascita e spezzino di adozione. La serata prenderà il via alle 19 e continuerà fino alle 23 con ingresso gratuito e libero.

“Il mistero è la cifra dominante”, si legge nel testo critico di Enrico Formica. “Antonio semina innumerevoli tracce a nascondere un significato che senti che c’è, là dietro, ti sembra di percepirlo ma non sei sicuro di niente. Questa insicurezza è però già qualcosa, perché uno dei possibili sensi del suo lavoro è di sicuro l’incertezza come condizione esistenziale: un’incertezza che definirei selvaggia, in quanto voluta, cercata, vissuta con intensità. Mi viene in mente una bella frase di Blanchot, scrittore che non credo gli sia estraneo: “L’arte come abisso, la critica come vertigine”. Ci viene presentato un mondo, scarsamente decifrabile ma paradossalmente molto ben definito, preciso. Quadri pieni, dove cariche di energia si incontrano da poli opposti, diagrammi psichici di personaggi in visibile stato di agitazione, ma presenti a se stessi ed ebbri di vitalità. Il fatto che all’inascoltato gioco dei gabbiani venga dedicata una serie di variazioni è una feconda indicazione metaforica. Tutti o quasi, in Liguria almeno, abbiamo presente quella bella poesia di Cardarelli: “Non so dove i gabbiani abbiano il nido,/ ove trovino pace./ lo son come loro/ in perpetuo volo”… Mi sembra che Antonio voglia dire proprio questo, sulla scorta dei maestri citati nei titoli (Nietzsche e Heidegger): “Della vita non sappiamo niente e fissare dei punti fermi è ridicolo, ma dal momento che ci tocca viverla facciamolo, senza progetti destinati a fallire ma lasciando libero sfogo ad istinti e sentimenti”. Un gioco dunque, fondato su una tragicità sottintesa ma non per questo meno allegro. Ma in fondo non è esattamente questa la missione degli artisti, tutti? Tra i poeti, Saba parla di serena disperazione, Pasolini di disperata vitalità, ma di esempi se ne potrebbero fare tantissimi, in tutte le arti. La bravura di Antonio è esprimere in un segno preciso il concetto astratto di gioco: sciabolate, lampi, scie, questi segni fanno luce. Illuminano il vuoto, è vero, ma sempre luce è”.

