Portacointainer perde parte del carico a largo di Genova: scatta l’allarme inquinamento

Genova. Una nave mercantile portacontainer, diretta verso il porto di Genova, ha perso quattro semirimorchi in mare a circa dieci miglia dall’arrivo del porto, su un fondale di circa 900 metri. La perdita sarebbe avvenuta a causa di avverse condizioni meteorologiche, con vento di burrasca e mare molto agitato.

A seguito della segnalazione, arrivata nella tarda mattinata di sabati, la Capitaneria di Porto di Genova ha disposto il decollo di un elicottero dalla base di Sarzana, per verificare l’eventuale presenza di inquinamento e di semirimorchi in galleggiamento. L’elicottero ha eseguito dei sorvoli nella mattinata e anche nel pomeriggio sul punto della caduta, senza rilevare alcun inquinamento e presenza in galleggiamento dei semirimorchi.

