Portofino: ricordato l’eccidio dei ventidue martiri dell’Olivetta

I loro nomi: Abramo Bassignami, Domenico Camera, Agostino Carniglia, Emanuele Causa, Otello Cenatelli, Cafiero Cipriani, Giovanni Costaluigi, Carlo Dellacasa, Domenico De Palo, Carlo Faverzani, Antonio Ferrari, Marcello Cioffi, Giuseppe Golisano, Bartolomeo Maffei, Onelio Matterozzi, Alfreo Meldi, Luigi Celso Meldi, Tullio Molteni, Giovanni Odicini, Emanuele Sciutto, Cipriano Turco, Diofebo Vecchi. Prigionieri politici a Marassi, vennero prelevati, traferiti a Portofino nella spiaggia dell’Olivetta. Legati uno all’altro con fil di ferro furono mitragliati e poi gettati in mare, alcuni ancora vivi. Una mattanza nazifascista per vendicare la morte di nove spie delle camicie nere uccise nel ponente genovese in luoghi diversi, ma tutti alla stessa ora. Una strage per molti anni avvolta nel silenzio.

Stamattina a Portofino il ricordo di quell’eccidio con la partecipazioni di sezioni Anpi; con i gonfaloni e rappresentanze di Regione, Città metropolitana e Comuni. Le cerimonie che ricordano gli eccidi nazi-fascisti sono tutte toccanti e commoventi. Quella dei martiri dell’Olivetta lo è in modo particolare.

