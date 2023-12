Prima Categoria “B”. Allo Speranza il derby, l’ex Frumento stende la Letimbro

Lo Speranza vince il derby del “Santuario”. Lo fa con un goal di scarto segnato ironia della sorte gialloblù da Mattia Frumento, che proprio in estate ha deciso di passare ai rossoverdi dopo tanti anni nelle fila della Letimbro.

Una vittoria importante non soltanto per quanto è sentito il derby all’Augusto Briano ma anche per la classifica, visto che la squadra di Girgenti riesce così ad accorciare rispetto alla zona playoff, visto il pareggio di ieri del Masone contro l’Old Boys Rensen, e a mantenere a debita distanze le zone pericolose.

» leggi tutto su www.ivg.it