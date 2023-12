Quattro giorni di magia e spiritualità: Equi Terme si prepara al presepe vivente

Il borgo di Equi Terme, nel comune di Fivizzano, si prepara a vivere quattro giorni di magia e spiritualità con il ritorno del suo famoso presepe vivente, che quest’anno avrà un ospite d’eccezione: il vescovo della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli monsignor Mario Vaccari, appartenente all’Ordine dei Frati Minori, il cui fondatore è stato san Francesco d’Assisi.

Monsignor Vaccari ha accettato l’invito dei promotori della manifestazione e sarà presente alla cerimonia di inaugurazione, prevista per venerdì 23 dicembre alle 20,30. In quell’occasione, il vescovo impartirà la benedizione al bambinello, ai figuranti e ai visitatori, invitandoli a vivere il Natale con fede e gioia. Il presepe vivente di Equi Terme, giunto quest’anno alla sua 33esima edizione, è uno dei più belli e suggestivi d’Italia, grazie ad uno splendido scenario naturale, sarà aperto al pubblico dal 23 al 26 dicembre, i primi due giorni dalle 20,30 alle 23, per Natale e Santo Stefano dalle 18 alle 21.

