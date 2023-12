Stamattina alle 9.40 ennesima frana lungo la statale 586 della Val D’Aveto. I detriti hanno invaso mezza carreggiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari e personale Anas che hanno subito ripristinato la viabilità a senso unico alternato. Le frane rappresentano sia un problema per la viabilità, sia per la sicurezza per chi transita. Un problema prioritario che necessità di risposte.

