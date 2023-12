Robert Schumann, il compositore anticlassico (parte 3)

SECONDA PARTE

PRIMA PARTE

La moglie Clara, quindi, si batteva per lui, anche se le turbe mentali di Schumann peggioravano di giorno. Nonostante ciò, l’attività del Maestro era frenetica, divisa tra l’insegnamento al Conservatorio di Lipsia, i concerti come direttore d’orchestra, la direzione della “Neue Zeitschrift für Musik“ e la composizione, naturalmente. Come critico, Schumann era generoso e sempre pronto a lodare i giovani musicisti, ma non temette d’affrontare i divi del momento quali Rossini e Meyerbeer. Se la grandezza del critico si misura nel saper riconoscere i veri talenti, lui fu senz’altro tra i migliori: in una delle sue primissime recensioni presentò l’ingrato Chopin e nell’ultima Brahms. Ebbe qualche riserva per Berlioz; adorò Mendelssohn e rispettò Liszt, anche se confidò alla moglie che il mondo del fantasmagorico virtuoso del pianoforte non era il suo. Con Wagner il suo giudizio fu dubbioso: evidenziò le debolezze del “Tannhäuser“ e non sappiamo come si sarebbe espresso ascoltando le opere della maturità, ma è prevedibile cha avrebbe giudicato estraneo anche il mondo di Wagner.

» leggi tutto su www.ivg.it