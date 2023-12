Tifose dello Spezia in corteo contro la violenza di genere “Basta silenzi!”

Lo striscione “Basta silenzi!” e il rumore dei fischietti hanno accompagnato ieri il corteo promosso dalle Curve Pericolose dello Spezia contro la violenza di genere. Le tifose aquilotte sono partite da piazza del Mercato e sono arrivate fino al Picco prima della sfida contro il Parma per far sentire la propria voce dopo le numerose tragedie – in primis quella di Giulia Cecchettin – che hanno caratterizzato la cronaca italiana degli ultimi giorni.

