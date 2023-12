Accoglienza minori migranti, via i container da Rivarolo: “Vittoria di civiltà, ma aspettiamo chiarezza”

Genova. “Il cartello di divieto di sosta, posizionato in Via Cambiaso, rappresenta la “imminente certezza” che i container nel sotto strada saranno rimossi. Si tratta di una vittoria di civiltà, progresso, umanità, accoglienza e dignità, voluta con forza dai cittadini, dal neonato “Comitato Spontaneo Valtorbella e Dintorni” e dal Municipio V Valpolcevera contro i soprusi, la mancata trasparenza e arroganza”.

Con queste parole il Comitato Spontaneo Valtorbella e Dintorni commenta la notizia, appresa “dalla strada” della imminente rimozione dei tanto contestati container installati per l’accoglienza dei minori non accompagnati. Una funzione che però non è mai diventata cosa concreta per via della bufera politica scoppiata a seguito dei retroscena emersi per l’affidamento dell’area. Una polemica che però aveva seguito la aspre critiche di molte associazioni genovesi che consideravano questa soluzione come poco consona e “degna”.

