Aspettando la neve, allerta gialla dalle 14 di oggi: incognita fiocchi sulla costa genovese

Genova. Dopo la domenica soleggiata ma fredda, Genova si è svegliata stamani sotto una coltre spessa di nubi e qualche grado in più. Una sorta di “effetto serra”, ma nel senso letterale del termine, che prelude all’ingresso della perturbazione atlantica che – secondo i previsori di Arpal e Limet – potrà portare all’arrivo delle prime vere nevicate della stagione.

Il centro meteo idrologico regionale ha emesso un’allerta gialla per neve nelle zone interne della Liguria dalle 14 di oggi, lunedì 4 dicembre, fino alla mezzanotte. Bisognerà attendere mezzogiorno per il nuovo bollettino e per avere più chiara la possibile estensione dell’allerta.

