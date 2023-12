Boom inflazione e poche rinnovabili, gli spezzini avidi lettori ma sempre più soli

La provincia della Spezia perde nove posizioni nell’indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore e si piazza alla 57^ posizione su 107. Era 48^ nell’edizione precedente e viene scavalcata nel frattempo dall’Aquila, Biella, Fermo, Lodi, Mantova, Pavia, Macerata, Vercelli, Asti e Verbania-Ossola. Sono addirittura 15 le posizioni perse rispetto al 2021. Per trovare un risultato peggiore bisogna tornare al 2018, quando la Spezia e comprensorio si piazzarono in 61^ posizione.

Miglioramento relativo per la voce Giustizia e sicurezza, che sale al 70° posto (+14), ma peggiora tutto il resto: 85° posto per Affari e lavoro (-9), 59° in Ricchezza e consumi (-8), 51° per Demografia e società (-3) e 32° per Cultura e tempo libero (-10). Crollo verticale alla voce Ambiente e servizi, che rappresentava il fiore all’occhiello nel 2022: 23 posizioni perse e 34° posto in classifica.

