Calcio, Eccellenza. Pietra sconfitto, Cocco non ci sta: “Sapore amaro, non meritavamo questo risultato”

Pietra Ligure. Sconfitta difficile da digerire per la squadra di Matteo Cocco, risultato di 0 a 2 contro l’Imperia di Pietro Buttu. Il gol di Cassata prima e di Ventre poi, stendono una squadra che per tutto l’arco dei 90 minuti ha resistito ai colpi dei neroblu, quasi riuscendo in più frangenti a recuperare il risultato. Una rosa ostica e che può pungerti in qualsiasi momento che, però, deve arrendersi sotto la forza e l’esperienza di una delle big del campionato.

L’alleantore bianco celeste non ha mai, come la squadra, smesso di crederci fino all’ultimo: “La partita non premia la nostra prestazione, abbiamo giocato alla pari contro una squadra di altissimo livello. Abbiamo certamente delle colpe, sul primo gol abbiamo commesso errori, ma il Pietra doveva affrontare la partita in quel modo lì. Non potevo permettermi di mollare e di smettere di spronare i miei ragazzi, loro erano lontani dal risultato positivo e non potevo fargli perdere il pallino del gioco, stavano costruendo delle ottime azioni che continuavano a portarci in area di rigore”.

