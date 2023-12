Calcio, Finale. Andrea Biolzi in pole per il dopo Monti

Finale Ligure. Dopo aver accettato le dimissioni di Ivan Monti, il sodalizio non ha perso tempo e si è messo alla ricerca di un sostituto che avrà un arduo compito visto l’andamento ballerino d’inizio stagione: riportare serenità, solidità e risultati all’interno dell’ambiente finalese.

Il Finale punta forte su Andrea Biolzi. Questo è ciò che è emerso in questa giornata di colloqui, che vedrà nella giornata di domani il momento chiave per chiudere l’accordo. Nulla ancora di ufficiale ma, in una situazione come quella dei finalesi, puntare su una figura d’esperienza come dell’ex mister di Albenga, Ceriale e Taggia non sarebbe affatto una sorpresa. Soprattutto dopo i contatti estivi che già c’erano stati e un rapporto di stima con la dirigenza che dura da diversi anni.

