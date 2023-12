Calcio giovanile, sarà la Liguria a rappresentare l’Italia alla Uefa Region’s Cup 2024

Genova. La Liguria sarà protagonista alla UEFA Region’s Cup 2024, l’evento organizzato dall’Uefa al quale partecipano 32 nazioni europee. La competizione è riservata alla categoria “amateurs” e la Liguria sarà in gara grazie alla vittoria del Torneo delle Regioni juniores conquistata quest’anno in Piemonte.

Giovedì prossimo a Nyon, in Svizzera, si svolgerà il sorteggio per la composizione dei quadrangolari eliminatori. A rappresentare la Liguria sarà il presidente del Comitato regionale Lnd, nonché vicepresidente nazionale, Giulio Ivaldi. Al suo fianco Mariangela D’Ezio e Marianna Nappo, in rappresentanza della Segreteria Nazionale LND.

