Carcare. Tornano sulle strade carcaresi i controlli della velocità da parte della polizia locale. Come comunicato sul sito del Comune, la pattuglia effettuerà le verifiche con il telelaser martedì 5 dicembre in via Nizzareto.

I controlli avverranno presso i civici 18 e 25, in entrambi i sensi di marcia. Gli agenti saranno presenti sul posto dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

