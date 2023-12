Classifica qualità della vita, Più Europa: “La Spezia perde posizioni, i cittadini ringraziano l’amministrazione”

“L’indagine effettuata dal giornale il Sole 24 Ore sulla qualità della vita 2023 delle 107 province italiane risulta impietosa nei confronti di quelle liguri: Genova perde 20 posizioni (passa dalla 27 alla 47), La Spezia perde 9 posizioni (dalla 48 alla 57), Savona perde 6 posizioni (dalla 53 alla 59) ed Imperia ne perde 9 (dalla 72 alla 81)”. Così Isabella Piro portavoce di Più Europa la Spezia che in una nota prosegue: “Toti, Peracchini e i loro fedelissimi però continuano a raccontare storie che non corrispondono a questi numeri, sebbene la realtà dei fatti li smentisca continuamente -scrive Più Europa gruppo La Spezia-; la Regione Liguria e la nostra Città sono preda di una evidente crisi, di una decadenza diffusa in molti settori, come attesta il giornale di Confindustria, ma la politica delle destre continua a far credere che tutto vada per il verso giusto. Invece non è così: chi ci amministra non è in grado di mandare avanti La Spezia e la Liguria tutta, se non affabulando facendo credere ciò che non è. Per questo motivo Più Europa vivamente auspica che i cittadini spezzini e liguri ricomincino a valutare i loro rappresentanti per ciò che fanno a favore della comunità e non per le loro verità raccontate e poi sconfessate dalla cruda realtà”.

