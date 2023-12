Savona. Dopo la domenica soleggiata ma fredda, e in attesa dell’allerta gialla (dal pomeriggio), come da previsioni, in mattinata si sono visti i primi fiocchi di neve sul savonese, nella zona del colle di Cadibona.

In giornata avverrà l’ingresso di una perturbazione atlantica che – secondo i previsori di Arpal e Limet – potrà portare all’arrivo delle prime vere nevicate della stagione.

