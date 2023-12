Giornata della trasparenza di Asl3, Toti: “Piano di ammodernamento ambizioso e complesso”

Genova. Si è svolta questo pomeriggio presso la sala Quadrivium la Giornata della Trasparenza di Asl3: un evento, aperto a cittadinanza e stakeholder, che rappresenta un momento di condivisione dei percorsi avviati dall’Amministrazione e dei risultati ottenuti nell’ambito della trasparenza e lotta alla corruzione nel 2023, con un focus su attività e best practices promosse per garantire ai cittadini un’assistenza sanitaria e una presa in carico efficace dei bisogni di salute.

“Asl 3, che è una delle aziende sanitarie più grandi d’Italia per numero di cittadini, ha un piano di ammodernamento molto ambizioso, che prevede Case e Ospedali di Comunità, oltre a nuovi ospedali a Genova e ad un piano di presa in carico del cittadino legato alla promozione di corretti stili di vita – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – pensiamo anche ai molti passi avanti fatti sul fronte della digitalizzazione, delle nuove strutture come la Casa di Comunità di Bolzaneto e dell’ampliamento del Pronto soccorso del Villa Scassi. Nel campo della sanità i servizi non sono sempre veloci come vorremmo, anche a causa degli strascichi dell’emergenza Covid, ma non bisogna drammatizzare troppo i problemi: il nostro sistema sanitario nazionale rimane uno dei migliori al mondo”.

