“Io sono un operaio” a Genova

“Identità di mestiere, forte politicizzazione, etica politica del lavoro”: così Luca Borzani, storico e giornalista, ha sintetizzato la figura di Dino Grassi, così come emerge dal suo libro “Io sono un operaio. Memoria di un maestro d’ascia diventato sindacalista”, presentato a Lerici per iniziativa della Sezione ANPI di Lerici, di Unitre Lerici e dell’Associazione Culturale Mediterraneo. “Grassi esprime i caratteri di una classe operaia strettamente ligure – ha detto Borzani – fortemente diversa da quella milanese o torinese, una classe operaia del saper fare e della responsabilizzazione politica, secondo cui il dovere di un buon comunista e di un buon sindacalista era fare bene il proprio mestiere”. “Oggi il lavoro non è più identità sociale, è fondamentale riportare la Costituzione nelle fabbriche”, ha concluso.

Borzani ha dialogato con Giorgio Pagano, curatore del libro, e con i cittadini presenti, che hanno sollevato il problema dello sfruttamento dei lavoratori bengalesi delle ditte d’appalto, che oggi sono la maggioranza dei lavoratori del Muggiano. Pagano ha affermato: “E’ tempo che i sindacati rappresentino anche questi lavoratori, che si interessino delle loro condizioni di lavoro e di vita oltre le mura della fabbrica, del problema della casa, della sanità. Al Muggiano hanno cominciato a farlo con l’impegno per le scuole di italiano e per i trasporti pubblici. Bisogna costituire le RSU delle ditte d’appalto e riconoscere spazio al protagonismo diretto dei lavoratori di queste ditte”. Borzani e Pagano hanno infine insistito sul ruolo che possono e devono avere i Comuni: “è come se questi lavoratori non vivessero nelle città, è tempo che le politiche urbanistiche e del welfare tornino a cimentarsi con i problemi della via dei lavoratori”.

La prossima presentazione di “Io sono un operaio. Memoria di un maestro d’ascia diventato sindacalista” si terrà a Genova martedì 5 dicembre alle ore 17,30 al Circolo ARCI Lo Zenzero. A dialogare con Giorgio Pagano sarà Maurizio Calà, segretario regionale della CGIL.

L’articolo “Io sono un operaio” a Genova proviene da Città della Spezia.

