La corsa dei Babbi Natale, i mercatini e il pattinaggio: a Loano continuano i “Christmas Moments”

Loano. Continuano gli appuntamenti di “Christmas Moments”, il ricco calendario di eventi organizzati dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti.

Venerdì 8 dicembre a Loano si terrà la “Babbi & Babbe Natale Run”, corsa non competitiva organizzata dal Centro Culturale Polivalente e Fipe-Confcommercio Loano in collaborazione con l’Asd Runners for Autism e l’Asd MareMontana e con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. I partecipanti si ritroveranno alle 10 in piazza Italia, dove inizieranno le procedure di iscrizione. La vera e propria corsa inizierà alle 11 in punto: il percorso, della lunghezza di 2,5 chilometri, avrà come punto di partenza la piazza del municipio, attraverserà la passeggiata a mare, la spiaggia e il centro storico per concludersi nuovamente in piazza Italia. Al termine, tè caldo e panettone per tutti. L’iscrizione ha un costo di 5 euro e darà diritto ad avere un simpatico cappello da Babbo Natale da indossare durante la corsa. Saranno premiati il primo classificato uomo e il primo classificato donna, ma non solo. Per informazioni visitare la pagina Facebook o il sito di Vivi Loano o contattare i numeri +39 339 659 3975 (Nella) o +39 331 696 3243 (Francesco) tramite WhatsApp.

» leggi tutto su www.ivg.it