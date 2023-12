La madre di Alberto Scagni in visita nel carcere di Sanremo: “Pestaggio di tre ore, la cella è un macello

Genova. Un pestaggio durato tre ore, la cella che ricorda “la scena di una sommossa in 15 metri quadrati”: queste le parole con cui Antonella Zarri, madre di Alberto Scagni, condannato a 24 anni e 6 mesi per l’omicidio della sorella Alice e, lo scorso 22 novembre, picchiato in carcere a Sanremo da due compagni di cella, ha descritto quanto visto durante il suo sopralluogo nel penitenziario di Valle Armea.

Zarri è arrivata in carcere due settimane dopo il pestaggio del figlio, che si trova ancora ricoverato in prognosi riservata e in coma farmacologico all’ospedale Borea di Sanremo dopo essere stato sottoposto a due interventi chirurgici per le gravi ferite al volto riportate durante l’aggressione. La donna, nel suo racconto, riferisce di essere arrivata in carcere alle 10, e di essere stata condotta alla cella 6, quella in cui era detenuto Alberto Scagni, un’ora e mezza dopo: “La cella è quella in cui è stato massacrato di botte Alberto, mio figlio – racconta la donna – davanti alla cella 6, c’è la cella 9. Ci sono tre persone detenute, appena rivolgo lo sguardo, si avvicinano: ‘Ci dispiace per quello che è successo, abbiamo chiamato noi, abbiamo cercato di fermarli’. Chiedo quanto tempo è durato, mi rispondono ‘tre ore’”.

