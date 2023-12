Pienone alla Run for Children, in centinaia sul lungomare per Pediatria

Una marea di partecipanti ha onorato ieri la nona edizione della Run for Children, l’ormai tradizionale manifestazione podistica organizzato da Spezia Marathon Dlf a sostegno del reparto di Pediatria e Neonatologia. Oltre centotrenta i partecipanti alla competitiva, con Samuele Angelini (14’35”) primo assoluto ed Elena Bertolotti (18’36”) prima fronte femminile. Numerosissimi i partecipanti in veste non competitiva – senza dimenticare i non pochi che hanno animato il versante Dog for Children assieme ai loro quattro zampe. Un serpentone da circa ottocento presenze che ha affrontato il tracciato di 5 km ricavato sul lungomare, tra Largo Fiorillo e Porto Mirabello, per una bella mattinata di sport e solidarietà.

