Genova. Con il primo nevischio sulla strada, perde il controllo dell’auto e va a sbattere violentemente contro le barriere laterali. Questa la prima dinamica dell’incidente avvenuto questo pomeriggio sulla A7 nei pressi di Busalla poco dopo le 17.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiavano tre persone, è finita fuori strada mentre viaggiava in direzione di Genova. Tra le cause possibili la pioggia mista neve che in queste ore sta cadendo su Genova e la Liguria.

