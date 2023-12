Proroga di un anno per la gestione dello Iat di piazza San Giorgio

Con determina siglata dal dirigente Valentina Chiavacci il Comune di Sarzana ha prorogato al novembre 2024 il servizio di gestione del Servizio informazioni turistiche di piazza San Giorgio. La struttura dunque sarà ancora affidata all’associazione Sarzana Turismo dando così seguito al primo affidamento del novembre 2021 per un biennio nel quale il punto informazioni è stato un riferimento per i tanti turisti che in particolare nel periodo estivo ne hanno usufruito. Per il servizio il Comune impegnerà ventimila euro.

