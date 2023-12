Riabitiamo Zeri, e salviamo le sue bellezze

La quinta puntata del “Diario dalle Terre Alte” dedicata allo Zerasco, inizialmente non prevista, si è resa necessaria per raccontare altri luoghi, persone, vicende che assolutamente non andavano tralasciate. In queste settimane la partecipazione delle persone dello Zerasco è stata straordinaria, e non poteva essere delusa. E’ stato emozionante, per me e per Mauro Malachina, mio costante accompagnatore, incontrare le persone semplici della zona che, con il loro linguaggio semplice, ci hanno detto: “siete spettacolari!”, “siete favolosi!”, “continuate a tener viva l’attenzione su di noi!”. Esagerando non poco sui nostri meriti, hanno espresso in questo modo l’esigenza che i territori marginali mantengano un loro ruolo autonomo, siano riabitati fin dalla vita quotidiana delle persone, non vedano distrutte le loro bellezze. E hanno chiesto in qualche modo alla classe dirigente – politica, economica, intellettuale – di non essere solo “urbana” e “cittadina” nelle sue categorie di pensiero.

