Sostanze chimiche nel sistema di aerazione: cinque intossicati al Magazzini del Cotone

Genova. Paura questa mattina ai Magazzini del Cotone di Genova, dove in alcuni uffici diverse persone hanno improvvisamente lamentato bruciori a gola e occhi, vedendosi costretti quindi a chiedere aiuto al 118.

Immediato l’intervento della macchina dei soccorsi: sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno fatto evacuare gli uffici in via precauzionale per poi riuscire a risalire alle origini del problema. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, in seguito ad un lavoro di disinfestazione in un locale al piano terra dei magazini dei Cotone, il prodotto si è diffuso nell’impianto di areazione intossicando leggermente cinque persone, che sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti.

