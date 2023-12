Uil, a Genova convegno su donne e mondo del lavoro: ci sarà la segretaria nazionale Veronese

Genova. Per favorire un percorso di piena integrazione tra i generi, superare le disuguaglianze e abbattere le discriminazioni che derivano comportamenti misogini, nel mese di novembre il Coordinamento regionale Pari Opportunità e Politiche di Genere Uil Liguria ha somministrato 100 questionari anonimi a un campione di lavoratrici che hanno dovuto rispondere sul tema delle violenze e delle molestie nei luoghi di lavoro in Liguria.

I risultati dell’indagine, che serviranno per individuare nuovi percorsi sul lavoro, verranno presentati il 5 dicembre alle ore 10,45 a Genova, a Palazzo Tursi, presso il Salone di Rappresentanza in Via Garibaldi 9, alla presenza della segretaria nazionale Uil Ivana Veronese. “Donne al lavoro: contrasto alle discriminazioni per il benessere lavorativo” è l’evento conclusivo del percorso formativo promosso da CPO Uil Liguria e patrocinato dal Comune di Genova.

