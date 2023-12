Calcio/ Lazio – Genoa 1-0: grifone eliminato, decide Guendouzi

Si chiude agli ottavi di Coppa Italia l’avventura del Genoa: a decidere la sfida dell’Olimpi il gol di Guendouzi nel primo tempo. Gilardino attua un po’ di turn over a partire da Leali in porta, Maturro in difesa e un centrocampo inedito composto da Hefti, Kutlu, Galdames, Thorsby e Martin. A supporto di Retegui c’è Jagiello.

Dopo cinque minuti la partita si sblocca: da un errore di Hefti Pellegrini trova Gundouzi che di piatto infila Leali. Il Genoa si rende pericoloso con Retegui ma prima Provedel para, poi lo stesso attaccante manda alto. Al 24’ sinistro di Kutlu sopra la traversa e al 30’ Leali è attento su una conclusione debole di Guendouzi. Nel finale Felipe Anderson di destro manda sul fondo. Nel secondo tempo poche occasioni da gol: per vedere una conclusione bisogna attendere il 72’ quando Anderson, su cross di Pellegrini manda di testa sul fondo. Al 79’ Kamada imbecca Immobile ma la sua conclusione a giro viene respinta da Leali. La Lazio è ancora pericolosa ma Basic spreca un bel cioccolatino di Immobile e Leali para senza problemi.

» leggi tutto su www.levantenews.it