Case che pagano l’Imu come fosse di lusso, parte l’iniziativa del Codacons

Genova. Il Codacons – in collaborazione con lo Studio Rienzi – scende in campo in Liguria per tutelare i cittadini proprietari di immobili erroneamente accatastati come fossero case di lusso. In diversi Comuni della Regione (e in particolare nel Comune di Genova) infatti molti cittadini si ritrovano a dover pagare un’IMU abnorme e sovradimensionata rispetto al reale valore degli immobili stessi – alla luce del fatto che le loro proprietà sono erroneamente accatastate come abitazioni di lusso (categoria A1), pur non avendo i requisiti propri di questa categoria, e solo perché ubicate in zone in passato ritenute di prestigio.

Per questi proprietari immobiliari penalizzati in termini di classificazione catastale, il Codacons – in collaborazione con lo Studio Rienzi – propone un webinar gratuito dedicato proprio alla materia, cui ci si può iscrivere liberamente all’indirizzo: bit.ly/3GsWgSo. Al webinar, in programma lunedì 11 dicembre 2023 alle ore 17.00, parteciperanno gli avvocati Vincenzo Rienzi, Giuseppe Cammaroto, Tiziana Sorriento e Graziella Castrenze, con competenze specifiche in materia di fisco e IMU.

