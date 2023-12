Cibo sintetico, l’assessore Piana: “Bene la legge su carne e mangimi, tutele agli allevamenti tradizionali”

Liguria. “Nella settimana in cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”, desideriamo ribadire l’importanza di distinguere e valorizzare la produzione tradizionale”.

Lo afferma il vice presidente e assessore regionale all’agricoltura Alessandro Piana, commentando il provvedimento a tutela della filiera suinicola e alimentare.

