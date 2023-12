Covid, negli ospedali liguri un paziente su cinque è positivo. Campagna vaccinale ferma al palo

In Liguria il 20,7% dei posti letto in area medica è occupato da persone positive al coronavirus, il dato più alto d’Italia. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe sul Covid che rileva un raddoppio dei contagi sul territorio nazionale nelle ultime tre settimane e una campagna vaccinale “ferma al palo” per anziani e fragili, i soggetti che rischiano di più in caso di aggravamento della malattia.

Il dato ligure delle ospedalizzazioni, influenzato dalla popolazione molto anziana, nettamente superiore alla media nazionale che si attesta al 9,2% per i posti letto in area medica. In terapia intensiva i pazienti positivi sono invece l’1,1% contro l’1,9% in tutta Italia. “Se in terapia intensiva i numeri sono esigui dimostrando che oggi l’infezione da Sars-Cov-2 solo raramente determina quadri severi – spiega Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe – l’incremento dei posti letto occupati in area medica conferma che nelle persone anziane, fragili e con patologie multiple può aggravare lo stato di salute richiedendo ospedalizzazione e/o peggiorando la prognosi delle malattie concomitanti”. Infatti il tasso di ospedalizzazione in area medica cresce con l’aumentare dell’età: in particolare, passa da 39 per milione di abitanti nella fascia 60-69 anni a 112 per milione di abitanti nella fascia 70-79 anni, a 271 per milione di abitanti nella fascia 80-89 anni e a 421 per milione di abitanti negli over 90.

