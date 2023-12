Falugiani: “Biassa ancora al buio, probabilmente sono prioritarie le luminarie natalizie”

“Il paese di Biassa è al buio ormai da settimane se non da mesi. Nonostante le ripetute segnalazioni da parte dei cittadini residenti ed una mia interpellanza in merito, depositata il 12.11.23, cioè quasi un mese fa (a cui peraltro non è stato ancora risposto), in cui sollecitavo un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale, non è stata ancora ripristinata la pubblica illuminazione, con evidente disagio per gli abitanti ed i frequentatori del borgo”. Così in una nota Dino Falugiani, consigliere comunale del Partito democratico.

“Ai cittadini che hanno contattato l’assessore – prosegue Falugiani – sarebbe stato risposto che la ditta incaricata di eseguire i lavori non sarebbe ancora riuscita ad individuare l’origine del guasto ed a risolvere il problema, con, nel caso fosse confermata tale risposta, evidente scarico di responsabilità. Tenuto conto del tempo trascorso la vicenda sta assumendo aspetti vergognosi; non è giustificabile, nel 2023, che l’amministrazione non sia ancora riuscita a risolvere un problema di pubblica illuminazione; probabilmente sono prioritarie le luminarie natalizie”.

