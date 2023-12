Festival di Natale, The Gang in concerto al Birrificio del Golfo. E sotto l’albero ci sono anche la nuova birra di Natale e un panettone speciale

Il Birrificio del Golfo si avvicina alle feste con un nuovo Festival di Natale, una serie di proposte di qualità e divertimento da non perdere. Nei prossimi giorni, infatti, negli spazi di Via delle Fornaci ci saranno diversi appuntamenti da segnare sul calendario: dalla presentazione della nuova birra di Natale al panettone realizzato in collaborazione con la pasticceria “Silvana”, passando per i live di Apua e Gas, per concludere col gran finale: il concerto dei The Gang alle 20.30 di domenica sera. Ma andiamo con ordine.

Venerdì 8 dicembre a partire dalle 17.30 verrà rivelata la birra di Natale, una winter ale calda e rotonda e dal colore ramato e dalle note dolci e speziate dovute all’utilizzo di datteri, zenzero e buccia d’arancia aggiunti nella fase di cottura del mosto. E poiché questa birra si sposa con dolci natalizi, frutta secca e dessert, il Birrificio propone anche quest’anno il panettone creato dalle sapienti mani della storica pasticceria “Silvana” utilizzando la Bad Triple, una delle birre best seller dell’azienda.

Per partecipare alla degustazione è necessaria la prenotazione contattando il birrificio.

Alle 21 la festa prosegue con il concerto degli Apua, una band piena di energia. Apua è un progetto musicale che si pone prima di tutto la ricerca e l’esplorazione dei suoni della tradizione, per poi andare a sviscerarli e renderli propri. Dopo anni di studi riguardanti la musica etnica, gli Apua hanno deciso di unire le forze per la realizzazione di un album narrante una storia, sintesi di esperienza e duro lavoro, disponibile da primavera 2024.

