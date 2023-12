Finita l’attesa: sarà Enrico Ruggeri la star del Capodanno di Savona, in piazza Sisto IV

Savona. Sarà un grande della musica leggera italiana, Enrico Ruggeri, il protagonista del Grande Capodanno in piazza di Savona. Spiega Elisa Di Padova, vicesindaco e assessore agli eventi: “Continuiamo nella politica di rendere sempre più prestigiosi i nostri eventi. Dopo il Savona Downtown Music Festival e il palinsesto di eventi estivi che, ad esempio, hanno visto anche il ritorno del Ferragosto allo Scaletto dei pescatori delle Fornaci, siamo riusciti ad assicurarci un nome giusto per il Capodanno 2024 che quest’anno si terrà in piazza Sisto IV”.

Enrico Ruggeri non avrebbe in realtà bisogno di presentazioni, ma vale la pena ricordare che è stato autore o interprete di molte delle più note e apprezzate canzoni italiane. Cantautore, conduttore televisivo e radiofonico, autore di 32 album, ha vinto due volte il Festival di Sanremo, nel 1987 con l’indimenticabile “Si può dare di più” con Umberto Tozzi e Gianni Morandi e nel 1993 con “Mistero”, aggiudicandosi inoltre per quattro volte il premio della critica. Tra l’altro è autore della famosa “Mare d’inverno”, titolo della rassegna invernale savonese volta alla destagionalizzazione che si concluderà proprio con il Capodanno.

